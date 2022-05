Médicos sauditas separam gêmeos siameses do Iêmen

Um grupo de médicos conseguiu separar gêmeos siameses do Iêmen, país devastado pela guerra, após uma complicada cirurgia de cerca de 15 horas de duração - informou a imprensa saudita nesta segunda-feira (16).

Os bebês, Yussef e Yassin, nasceram "unidos por diferentes órgãos".

Pelo menos 24 médicos participaram da operação para separá-los, relatou a agência oficial de notícias saudita SPA.

Os médicos deste centro realizaram "a cirurgia em quatro etapas", considerando-a uma das "mais complicadas" que já fizeram.

O Iêmen está mergulhado em uma guerra de sete anos entre o governo, apoiado pela Arábia Saudita, e os rebeldes huthis, que tomaram a capital nacional, Sanaa, em 2014, e são apoiados pelo Irã.

Mais de 150.000 pessoas morreram na violência, e o sistema de saúde do país está totalmente destruído. De acordo com as Nações Unidas, é a pior crise humanitária do mundo.

Administrado pela Arábia Saudita, o Centro de Ajuda Humanitária e Socorro Rei Salman (KSRelief) oferece, regularmente, sua assistência humanitária ao Iêmen como prova do compromisso de Riade para aliviar o sofrimento no país.

