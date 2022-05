Coração de porco usado em transplante inédito estava infectado com vírus suíno, diz médico

Americano David Bennett recebeu coração do animal em janeiro deste ano, mas morreu em março

O coração de porco utilizado em um transplante inédito no americano David Bennett, 57, estava infectado com vírus suíno, o porcine cytomegalovirus. A informação foi revelada pelo médico que realizou a cirurgia, Bartley Griffith, e divulgada inicialmente pela MIT Technology Review no último dia 20 de abril em um evento nos Estados Unidos. O transplante de David ocorreu em janeiro deste ano, mas, em março, o americano morreu.

De acordo com Bartley Griffith, cirurgião de transplantes da Universidade de Maryland, a presença do vírus pode ter contribuído para a morte. “Estamos começando a entender por que ele faleceu”, disse.

Ainda segundo o especialista, a presença do vírus suíno foi detectada após 20 dias do transplante, mas devido ao nível baixo, ele foi descartado à época como um “erro de laboratório”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Morre primeiro paciente que recebeu transplante de coração de porco

Marina Alves celebra sucesso de transplante de medula doada pela irmã recém-descoberta

Primeiro caso de hepatite de origem desconhecida é registrado na Argentina

Depois de um mês do transplante, os médicos notaram que a presença do vírus começou a aumentar. A empresa responsável pelo transplante, Revivicor, negou-se a comentar o assunto.

O porco doador pertencia a um rebanho que passou por uma técnica de modificação genética. Dentre as mudanças, estava um procedimento para remover um gene que poderia gerar uma resposta imune humana que rejeitaria o órgão.

Um dia antes da cirurgia, o americano David Bennett comentou sobre o procedimento. “Era morrer ou fazer esse transplante. Eu quero viver. Eu sei que é um tiro no escuro, mas é minha última opção”, disse. O paciente passou os meses antes do procedimento na cama e ligado a uma máquina de suporte à vida.

Após a notícia do falecimento de Bennett, o cirurgião Bartley Griffith destacou a coragem do americano: "O senhor Bennett ficou conhecido por milhões de pessoas pelo mundo inteiro pela sua coragem e firme vontade de viver”.

Tags