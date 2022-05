Síndrome Respiratória: Fiocruz indica possível aumento em 14 estados; CE tem estabilidade

Novo Boletim do InfoGripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) nesta quinta-feira, 5, aponta para um possível início de crescimento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) na população adulta. Na edição anterior do levantamento, o cenário estava restrito à população infantil, de zero a 11 anos.

A análise aponta que 14 das 27 unidades federativas apresentam sinal de crescimento de SRAG na tendência de longo prazo (da segunda semana de março à última semana de abril). Fora dessa lista, o Ceará mantém tendência de estabilidade (veja lista abaixo).

Para Marcelo Gomes, coordenador do InfoGripe, no momento, a principal suspeita é que o sinal de aumento na população adulta esteja associado ao coronavírus – que tem apresentado leve crescimento na positividade entre os casos leves.

Ao mesmo tempo, a alta pode estar associada a um retorno do vírus Influenza A. "Os dados laboratoriais associados aos casos de SRAG ainda não nos permitem precisar. As próximas atualizações poderão trazer maior clareza. De qualquer forma, é importante que a rede laboratorial esteja atenta à possibilidade de circulação simultânea desses dois vírus respiratórios, testando para ambos sempre que possível", afirma.

A estimativa é de 4,7 mil casos de síndrome respiratória entre 24 e 30 de abril. Destes, cerca de 2,3 mil (49%) são em crianças de até 4 anos. Essa faixa etária está fora do público apto para ser imunizado contra a Covid-19 – a idade mínima para a vacinação é de 5 anos.

Durante o mês de abril, o vírus sincicial respiratório (responsável pela maioria das infecções do trato respiratório) correspondeu a 42,9% dos casos de SRAG. Já o Sars-Cov-2 correspondeu a 36,6% dos casos das últimas quatro semanas. A prevalência do Influenza A foi de 3% e a do Influenza B foi de 0,5%. Entre os óbitos, o vírus sincicial respiratório correspondeu a 8,4% e o Sars-Cov-2 a 80,7%.

O Boletim Infogripe desta quinta-feira, 5, aponta que 14 das 27 unidades federativas apresentam sinal de crescimento de SRAG nas seis semanas anteriores ao fim de abril:

Acre

Alagoas

Amazonas

Amapá

Maranhão

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Pará

Paraná

Rio Grande do Norte

Rio Grande do Sul

Rondônia

Roraima

Santa Catarina

Os demais estados apontam sinal de queda ou estabilidade nessa tendência de longo prazo. No entanto, Goiás apresenta sinal de crescimento na tendência de curto prazo (últimas três semanas).

Entre as capitais, 11 das 27 apresentam sinal de crescimento na tendência de longo prazo: Belém (PA), Boa Vista (RR), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Maceió (AL), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Rio Branco (AC), São Luís (MA) e Vitória (ES).

