Covid-19: Brasil registra 19,9 mil casos e 114 mortes em 24 horas

Estados

Segundo o balanço do Ministério da Saúde, no topo do ranking de estados com mais mortes por covid-19 registradas até o momento estão São Paulo (168.140), Rio de Janeiro (73.383), Minas Gerais (61.269), Paraná (43.094) e Rio Grande do Sul (39.279).

Já os estados com menos óbitos resultantes da pandemia são Acre (2.002), Amapá (2.130), Roraima (2.148), Tocantins (4.151) e Sergipe (6.342).

Vacinação

Até hoje foram aplicadas 412.694.926 doses de vacinas contra a covid-19, sendo 174,6 milhões como 1ª dose, 154,2 milhões como 2ª dose e 4,8 milhões como dose única. Outras 74,4 milhões de pessoas já receberam a dose de reforço e 3,2 milhões ganharam segunda dose extra, ou quarta dose da vacina.

Tags