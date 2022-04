Covid-19: país tem 30,3 milhões de casos e 662 mil mortes

Estados

Segundo o balanço do Ministério da Saúde, no topo do ranking de estados com mais mortes por covid-19 registradas até o momento estão São Paulo (167.989), Rio de Janeiro (73.207), Minas Gerais (61.216), Paraná (43.072) e Rio Grande do Sul (39.250).

Já os estados com menos óbitos resultantes da pandemia são Acre (1.998), Amapá (2.130), Roraima (2.147), Tocantins (4.149) e Sergipe (6.342). Hoje, não atualizaram os dados o Distrito Federal e o Mato Grosso, Roraima e Tocantins. O Mato Grosso do Sul não atualizou os casos de óbitos.

Vacinação

Segundo o Ministério da Saúde, foram aplicadas 410,96 milhões de doses de vacina contra a covid-19, sendo 174,43 milhões primeira dose, 153,77 milhões segunda dose e 4,83 milhões dose única.

As doses de reforço totalizam 73,7 milhões, e a segunda dose de reforço, 1,05 milhão. As doses adicionais são 3,17 milhões.

