Fiocruz Ceará recebe delegação francesa na próxima semana

Representantes do governo francês e do Insituto Pasteur visitarão Fundação Oswaldo Cruz nos dias 18 e 19 de abril; objetivo é aprofundar parceria entre organizações da área de saúde

Uma comitiva com representantes do governo francês e do Instituto Pasteur visitará a sede da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, na próxima semana. A delegação deve participar de eventos e discussões técnicas na segunda-feira, 18, e na terça-feira, 19.

Segundo a Fiocruz, o objetivo é trazer ao Ceará a parceria já existente entre ambas as organizações. Assim como a Fundação, o Instituto Pasteur tem amplas pesquisas nas áreas de imunologia e imunoterapia.

A programação será aberta a pessoas interessadas - é necessário apresentar comprovante de vacinação com três doses e uso de máscaras para acesso à Fiocruz. Estão previstas apresentações de pesquisas científicas, visita técnica aos laboratórios da Fundação e reuniões para acertar os detalhes da parceria.

A previsão é que, até o início de 2023, a sede da Fiocruz no Ceará receba uma pessoa da área técnica do Instituto Pasteur. A Fundação, por sua vez, deve colaborar na parceria para a criação do Instituto Pasteur do Brasil.

