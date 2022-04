Atividades físicas melhoram qualidade de vida de idosos

Já vai longe o tempo em que os idosos ficavam em casa na cadeira de balanço ou passavam o dia inteiro jogando dominó na praça. Hoje em dia, quem já tem mais de 60 anos mantém uma vida ativa com trabalho, exercícios e muita disposição. Quem ainda está longe da terceira idade também se preocupa com um envelhecimento saudável. A gerente de projetos Fernanda Alvarez, 42 anos, leva uma rotina que une trabalho com exercícios físicos e alimentação regrada. Uma combinação de ouro para quem quer garantir muitos anos de vida.

Fernanda mantém a forma física com os treinos de ciclismo. Já a alimentação é repleta de frutas, água de coco, pão integral e alimentos com pouca gordura. Antes de comer, tudo o que vai para o prato é pesado, para evitar exageros. Fernanda diz que repete esta rotina desde a adolescência e que a preocupação aumentou ao longo do tempo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Eu diria que depois dos 40 anos é que você começa a pensar mais seriamente no equilíbrio e tem a consciência de que a alimentação saudável vai fazer uma grande diferença na sua vida”. O nutrólogo Márcio Velasques diz que Fernanda está no caminho certo e dá outras dicas. “As pessoas devem evitar derivados de farinha de trigo e o açúcar e ao mesmo tempo aumentar a ingestão de fibras e proteínas, principalmente carne branca. Já os alimentos processados devem ser deixados de lado”. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.