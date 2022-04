Rio de Janeiro está com risco muito baixo pra a covid-19

O Rio de Janeiro está pela sexta semana consecutiva com bandeira verde, o que representa risco muito baixo para covid-19. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, o Mapa de Risco da Covid-19 desta semana mostra que das nove regiões de saúde, quatro estão com risco muito baixo para a doença. São elas: a Baía de Ilha Grande, Baixada Litorânea, Metropolitana I e Metropolitana II, que se encontram com bandeira verde (risco muito baixo). As regiões do Centro Sul, Médio Paraíba, Noroeste, Norte e Serrana permaneceram com bandeira amarela (risco baixo).

O secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe informou que o estado segue em risco muito baixo para a covid-19. “Os óbitos e as internações desta semana reduziram significativamente. Mesmo diante deste cenário de queda sustentada precisamos que a população não se descuide da vacinação. As pessoas que ainda não receberam a 2ª dose ou dose de reforço devem retornar aos postos de saúde para completar o esquema vacinal. Além disso, os idosos com 80 anos ou mais devem receber a dose adicional de reforço.”

No período, o número de internações caiu 69%, saindo de 26 internações para 8. Os óbitos reduziram 75,8%, passando de 33 óbitos para 8. A taxa de positividade para SARS-CoV-2 em testes RT-PCR foi de 1%. Nesta quinta-feira (14), a taxa de ocupação de leitos para covid-19 estava em 21,7% para(Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) e 15,4% para enfermaria.

A média móvel de atendimentos de síndrome gripal em unidades de pronto atendimento (UPA) no período de 6 a 12 abril foi de 294 casos diários. O dado corresponde a uma queda de 13,43% nos atendimentos de síndrome gripal nos últimos 14 dias. No mesmo período, a média de solicitações de internação foi de 6 pedidos, o que indica uma queda de 26% de solicitações, e a média da fila de espera para internação foi de 6 pessoas, indicando uma queda de 18% nos últimos 14 dias.

O mapa de risco para a doença desta semana, mostra que dos 92 municípios fluminenses, oito cidades foram classificadas em risco muito baixo (bandeira verde) e 84 municípios classificados em risco baixo (bandeira amarela).

