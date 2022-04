Estoque da Pró-sangue em São Paulo tem apenas 36% da capacidade

A Fundação Pró-Sangue de São Paulo está com os estoques operando com apenas 36% da capacidade. Segundo o órgão, vinculado à Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, os tipos sanguíneos O-, O+, B- e B+ têm estoque para menos de um dia. Enquanto os tipos A+, A- e AB- têm quantidade suficiente para atender apenas a demanda de um dia.

A Pró-Sangue alerta que há risco de falta de sangue para atender pacientes internados ou que dependem regularmente de transfusões. Por isso, a fundação apela para que a população faça doações de sangue nos próximos dias.

A fundação está recebendo doações em dois postos na capital paulista e em quatro na Grande São Paulo – em Osasco, Barueri, Guarulhos e Carapicuíba. Há uma programação especial de horários de atendimento durante o feriado de Páscoa. Os endereços podem ser encontrados na página da Pró-Sangue onde também é possível agendar o dia da doação.

Recomendações

Para fazer uma doação é preciso estar em boas condições de saúde; ter entre 16 e 69 anos de idade; pesar no mínimo 50 quilos; estar descansado, com ao menos 6 horas de sono, e bem alimentado (evitar comida gordurosa); não ter consumido bebidas alcóolicas 12 horas antes da doação. É necessário apresentar um documento original de identidade com foto que permita a identificação do candidato.

Em caso de resfriado, a recomendação é aguardar 7 dias após o fim dos sintomas. Não podem doar mulheres grávidas ou no puerpério. Deve-se esperar 12 meses depois de fazer uma tatuagem ou maquiagem definitiva.

Doenças transmissíveis pelo sangue, como hepatites e HIV, são impeditivos para a doação.

