Covid-19: autoridades relatam 22,7 mil casos e 166 mortes em 24 horas

As secretarias municipais e estaduais de saúde registraram, nas últimas 24 horas, 22.724 novos casos de infecção pelo novo coronavírus. Os órgãos de saúde também notificaram 166 novas mortes por complicações associadas à doença.

Com os novos casos acrescidos às estatísticas, o total de pessoas que contraíram covid-19 durante a pandemia foi para 30.183.929. Até , o painel de informações do Ministério da Saúde marcava 30.161.205 casos acumulados.

O número de casos em acompanhamento, de covid-19, está em 396.133. O termo é dado para designar casos notificados nos últimos 14 dias, que não tiveram alta nem evoluíram para morte.

Com as novas mortes, o total de pessoas que não resistiram ao novo coronavírus chegou a 661.493. , o sistema de dados da pandemia contabilizava 661.327 óbitos.

Ainda há 3.095 mortes em investigação. A investigação ocorre pelo fato de haver casos em que o paciente morreu, mas a investigação para esclarecer a causa ainda demanda exames e procedimentos posteriores.

Até , 29.126.303 pessoas se recuperaram de covid-19. O número corresponde a 96,5% dos infectados desde o início da pandemia.

Os dados estão na atualização do Ministério da Saúde divulgado nesta ça-feira (12). Nela, são consolidadas as informações enviadas por secretarias municipais e estaduais de saúde sobre casos e mortes associados à covid-19.

Os números, em geral, são menores aos domingos, segundas-feiras e nos dias seguintes aos feriados, em razão da redução de equipes para a notificação dos dados. Às ças-feiras e dois dias depois dos feriados, normalmente há mais registros diários pelo acúmulo de dados atualizados.

Estados

Segundo o balanço do Ministério da Saúde, no topo do ranking de estados com mais mortes por covid-19 registradas até o momento estão São Paulo (167.730), dados de , Rio (73.111), Minas Gerais (61.046), Paraná (42.004) e Rio Grande do Sul (39.172).

Já os estados com menos óbitos resultantes da pandemia são Acre (1.996), Amapá (2.128), Roraima (2.146), Tocantins (4.148) e Sergipe (6.337). Não foram registradas novas mortes entre e no Acre, Amapá e em Roraima.

Vacinação

Até foram aplicados 406 milhões de doses de vacinas contra a covid-19, sendo 173,5 milhões com a 1ª dose, 152,4 milhões com a 2ª dose e 4,8 com a dose única. Outros 71,6 milhões já receberam a dose de reforço e 3 milhões ganharam dose adicional.

