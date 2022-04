Governo do Rio deixa de atualizar dados da covid-19 aos fins de semana

Com a queda dos indicadores epidemiológicos referentes à pandemia de covid-19, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) anunciou que não irá mais atualizar os dados aos fins de semana e feriados. Os números de casos e óbitos e as taxas ocupação de ocupação de leitos serão divulgados apenas de segunda a sexta-feira. Assim, os registros do sábado, do domingo e dos feriados entrarão nas informações públicas sempre no dia útil subsequente.

Os dados referentes à doença podem ser acessados no painel virtual mantido pela SES-RJ. De acordo com o consolidado da terceira semana de março, o número de internações caiu 68,33% e os óbitos reduziram 68,23%. Nos últimos dias, de cada 100 testes realizados em unidades de saúde do estado, apenas dois davam positivos.

Em nota, a SES-RJ afirma que, além da queda sustentada dos indicadores, um estudo realizado pelo seu Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde apontou que o fluxo de dados comunicados pelos 92 municípios do estado é maior às quartas e quintas-feiras. Segundo o órgão, essa observação sobre a rotina semanal nas prefeituras reforça a decisão da equipe técnica em relação à atualização dos dados de segunda a sexta-feira, como já acontece com outras doenças.

"O maior volume de dados é inserido no sistema durante a semana e em menor proporção aos finais de semana. A mudança não vai impactar nos dados epidemiológicos do estado, uma vez que para análise dos cenários são utilizados os registros por data de ocorrência", acrescenta a nota.

