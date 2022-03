Covid-19: Brasil tem 29,83 milhões de casos e 659 mil mortes

O Brasil registra, desde o início da pandemia, 29.832.179 de casos de covid-19 e 678.762 de mortes em decorrência da doença. O número de recuperados é de 28.464.436 e há 798.901 casos em acompanhamento.

Em 24 horas, foram registrados 29.922 casos da doença e 196 óbitos. Os dados não incluem atualizações do número de casos do Distrito Federal e dos estados do Mato Grosso e da Bahia.

Estados

São Paulo é a unidade da Federação com o maior número de casos (5,22 milhões) e de mortes (167,1 mil). No número de casos, o estado do Sudeste é seguido por Minas Gerais (3,31 milhões) e Paraná (2,40 milhões). Os menores números de casos foram registrados no Acre (123.77), Roraima (155.049) e Amapá (160.321).

Em número de mortes, o Rio de Janeiro a unidade da Federação com o segundo maior número de óbitos (72,6 mil), seguido de Minas Gerais (60,7 mil). Os menores número de mortes foram registrados no Acre (1.992), Amapá (2.144) e Roraima (2.144).

