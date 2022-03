Covid-19: Rio de Janeiro está com risco muito baixo para a doença

O estado do Rio de Janeiro está pela terceira semana consecutiva em bandeira verde, de risco muito baixo para a covid-19, de acordo com a edição semanal do Mapa de Risco da doença, divulgado hoje (25).

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, o mapa desta semana mostra que as regiões Metropolitana I, Metropolitana II e Baixada Litorânea se encontram com bandeira verde (risco muito baixo). As regiões do Médio Paraíba, Serrana, Centro Sul, Baía de Ilha Grande, Noroeste e Norte permaneceram com bandeira amarela (risco baixo). Depois de dois meses consecutivos, o mapa não apresenta nenhuma região em bandeira laranja (risco moderado).

De acordo com o secretário de estado de Saúde, Alexandre Chieppe, “estamos em um momento de queda sustentada do cenário epidemiológico da covid-19 no estado. Todas as regiões estão em risco baixo ou muito baixo para a doença. Apesar disso, é importante que as pessoas não abandonem a vacinação e retornem aos postos de saúde para completar o esquema vacinal. Além disso, os idosos com 80 anos ou mais já podem receber a dose adicional de reforço”.

Os indicadores apontam que, no período de 15 a 22 de março, a taxa de positividade para SARS-CoV-2 em testes RT-PCR foi de 2%. Nesta quinta-feira (24), a taxa de ocupação de leitos para a covid-19 estava em 23% para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 17% para enfermaria.

