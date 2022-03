Dia Mundial do Rim: data conscientiza sobre diagnóstico precoce da doença renal crônica

O Dia Mundial do Rim é celebrado nesta quinta-feira, 10 de março, como forma de conscientização sobre os cuidados essenciais para evitar e diagnosticar precocemente a doença renal crônica (DRC), que se caracteriza por uma lesão irreversível nos rins. A patologia afeta uma a cada dez pessoas no mundo, segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), tendo taxas crescentes de casos na população.

A data é celebrada anualmente na segunda quinta-feira do mês de março, tendo um importante papel no que diz respeito a gerar conhecimento sobre a DRC. Quando diagnosticada precocemente, a progressão da doença pode ser controlada ou retardada em grande parte dos casos. De modo geral, no entanto, a patologia não desenvolve sintomas em seus estágios iniciais, fazendo com que seja fundamental conhecer a doença.

A DRC é, portanto, uma doença que afeta os rins de forma lenta, progressiva e inexorável, com evolução para a vida toda, segundo a nefrologista e presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia Regional do Ceará, Claudia Maria Costa de Oliveira. Ela explica que os rins são órgãos muito importantes, estando relacionados a várias funções do corpo, como eliminação de substâncias tóxicas produzidas no metabolismo a partir dos alimentos e do metabolismo interno.

Outras funções dos rins são a regulação de água e dos eletrodos do corpo, além da produção de hormônios que são importantes para manter a pressão arterial. Os rins também produzem sangue, evitando anemia, e vitamina D ativa, que mantém a estrutura dos ossos, conforme informações da especialista. “É muito importante que a população saiba que os rins têm todas essas funções, e a sua deficiência afeta o funcionamento de praticamente todos os órgãos do nosso corpo”, pontua a médica.

“É um problema de saúde pública crescente em todo o mundo. Nós estamos vivendo uma verdadeira epidemia global de DRC, onde a taxa de pacientes com um novo diagnóstico vem aumentando em média de 6% a 8% ao ano. Estima-se, pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, que a prevalência é de mais de 10 milhões de pessoas com DRC no País, mas a estimativa real é um desafio porque a DRC é silenciosa e de difícil reconhecimento”, explica a nefrologista.

No Brasil, o transplante de rim representa cerca de 70% do total de transplantes de órgãos, onde 90% são financiados integralmente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Dessa forma, o País ocupa a terceira posição mundial entre os maiores transplantadores de rim, tendo registrado 4.828 procedimentos no ano passado, de acordo com dados do Ministério da Saúde (MS). Ainda, a estimativa é de que mais de dez milhões de pessoas tenham doenças renais em todo o País.

Como é o desenvolvimento da doença renal crônica (DRC)?

“Para que a pessoa tenha a doença renal crônica (DRC), ela precisa ter alguma evidência de dano renal persistente por, pelo menos, três meses. Pode ser uma perda de proteína, perda de sangue na urina ou outras alterações. Ou, ainda, ter uma filtração glomerular, que é uma medida da função renal, menor que 60% por um período superior a três meses”, explica a especialista.

Em relação às pessoas que estão em risco de desenvolver DRC, o principal grupo é o de pacientes com diabetes e com hipertensão arterial sistêmica, que são doenças muito comuns na população geral e que apresentam incidência crescente ao longo dos anos, segundo a nefrologista. Outros grupos de risco são os dos pacientes idosos, acima de 60 anos, e de pessoas que têm algum parente com histórico de DRC.

Obesos e pacientes com histórico de doença cardiovascular, como acidente vascular cerebral (AVC), doenças coronarianas ou insuficiência cardíaca, também representam um grupo de risco para desenvolver a DRC. “Pessoas que fazem uso frequente de drogas nefrotóxicas, como abuso de analgésicos, além de tabagistas e portadores de doenças urológicas, como infecção urinária de repetição e cálculos renais de repetição, também são um grupo de risco moderado”, pontua Dra. Claudia.

A especialista alerta, no entanto, que o risco mais elevado de desenvolvimento da doença pertence aos grupos de diabéticos, hipertensos e pacientes com histórico familiar de DRC. Ela informa, ainda, que uma outra estimativa importante é que de 10% a 13% da população tem algum grau de DRC, sendo uma doença classificada em cinco estágios, onde o quatro e o cinco são considerados mais agressivos e finais.

Sintomas e diagnóstico da doença renal crônica (DRC)

A médica nefrologista explica que o grande problema em relação aos sintomas de uma pessoa com doença renal crônica (DRC) é que a patologia, em seus primeiros estágios, é silenciosa, e os pacientes não apresentam nenhuma queixa. “Se eles não têm queixas e não procuram o médico para fazer avaliações regulares quando pertencem ao grupo de risco, o diagnóstico da DRC não é feito”, explica a nefrologista Claudia Maria Costa de Oliveira.

Assim, os sintomas costumam ser percebidos apenas quando as funções renais estão muito comprometidas, quando o paciente passa a apresentar anemia ou sintomas de anemia, que são indisposição e fraqueza, além de diminuição do apetite, náuseas, vômitos ou pressão elevada. “É importante observar alguma alteração do volume urinário, algum grau de edema de membros inferiores ou algum grau de falta de ar”, pontua a especialista.

“Uma outra grande preocupação em relação à DRC é que a maioria dos pacientes com a doença não vão chegar aos estágios terminais necessitando de diálise, porque eles vão ter uma elevada prevalência de doença cardiovascular, com risco de infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca descompensada ou AVC, aumentando a sua mortalidade 20 vezes em relação à população geral”, completa a médica.

Por se tratar de uma doença silenciosa nos primeiros estágios, é indicado para pacientes diabéticos e hipertensos a realização de triagens periódicas, com exames para identificar a presença de uma DRC inicial. “São exames simples e de baixo custo, como a dosagem de creatinina no sangue, que é um marcador da função renal. Através da creatinina, a gente usa uma equação para estimar o percentual de função renal, que seria a estimativa da taxa da filtração glomerular”, explica a especialista.

Outro exame utilizado para diagnóstico é o exame de urina, onde é possível identificar a presença de anormalidades como perda de proteína, perda de hemácias e alterações sugestivas de infecção urinária. “Um outro exame de urina que deve ser feito para monitorar a DRC é detectar, de forma precoce, a presença de albumina, que é um tipo de proteína na urina”, completa a Dra. Claudia.



Formas de prevenção

As medidas mais importantes para prevenção são as de tratamento e controle dos fatores de risco modificáveis para a doença renal crônica (DRC). "Eu não consigo modificar a idade, o histórico familiar nem o sexo do paciente, mas eu consigo modificar os fatores de risco que levam à maior prevalência de diabetes mellitus, de obesidade, de hipertensão arterial sistêmica, de dislipidemia, que seriam os níveis elevados de colesterol e triglicerídios", explica a nefrologista.

A especialista pontua também que o Ministério da Saúde (MS) recomenda que os pacientes adotem um estilo de vida saudável através de uma dieta rica em frutas e vegetais, com menos alimentos enlatados e comercializados, além dos gordurosos. "Uma dieta que permita um controle adequado para evitar excesso de doces ou carboidratos", acrescenta. Ela também indica a prática de atividades físicas regularmente a fim de preservar a saúde cardiovascular e evitar a obesidade.

Outra forma de prevenção é evitar uso de medicações que sejam nefrotóxicas, como anti inflamatórios, analgésicos e medicamentos tóxicos para os rins. O contato com demais substâncias tóxicas, como drogas ilícitas, podendo ser cocaína, heroína e, até mesmo, maconha, também podem levar a danos renais, devendo, portanto, ser também evitadas, alerta a Dra. Claudia. Evitar o tabagismo também é uma recomenação importante.

"São medidas simples para uma vida saudável, onde eu posso prevenir o desenvolvimento de várias doenças. Se elas existirem, é possível tratá-las bem, controlando a glicemia, a pressão e o colesterol", diz a médica. Ela explica também que não existe uma faixa etária específica para manifestação da doença, podendo acontecer em qualquer idade, desde o nascimento até idades mais avançadas, onde o fator do histórico familiar entra em jogo.

Censo Brasileiro de Diálise

"Os dados do Censo Brasileiro de Diálise de 2021, que saiu agora, mostram uma estimativa de 148 mil pacientes em diálise no Brasil. No Ceará, nós temos em torno de 5.300 pacientes em diálise. Quanto aos pacientes que esperam por um transplante, os dados da lista de espera da Central de Transplante do Ceará, com pacientes ativos que já foram preparados pelo Centro Transplantador e aceitos para transplantes, são 863", explica a especialista.

A Capital conta com alguns centros transplantadores, onde cada um apresenta um número de pacientes em preparo para transplante, podendo ser o triplo do número da lista de espera, esclarece a nefrologista. "Então, eu diria que são 863 na lista de espera e em torno de 2.000 pacientes se preparando para o transplante, que não aparecem a nível do Sistema Nacional de Transplante, porque eles não estão inscritos ainda", finaliza a médica.

Em dezembro de 2021, o Ministério da Saúde (MS) reajustou em 12,5% os valores para custeio de serviços de hemodiálise e em 24,3% para diálise peritoneal pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O impacto financeiro anual com os novos valores é de R$ 401 milhões, onde R$ 369,9 milhões são destinados para hemodiálise e R$ 31,1 milhões para diálise peritoneal e contempla, diretamente, os pacientes renais crônicos em todo o Brasil.

