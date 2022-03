São Paulo reinicia vacinação de crianças contra covid-19

São Paulo abre toda a rede municipal de saúde a partir do meio-dia de hoje (2) para a vacinação de crianças contra a covid-19. Nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da capital, a imunização da população acima de 5 anos de idade vai até as 19h e, nos mega postos e drive-thrus, até as 17h. As Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/Unidades Básicas de Saúde integradas iniciaram a vacinação às 8h e seguem funcionando até as 19h.

As crianças devem estar acompanhadas por um responsável adulto com documento de identificação, comprovante de residência e carteirinha de vacinação.

Os endereços dos locais de vacinação podem ser consultados na página da Secretária Municipal de Saúde.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A página De Olho na Fila mostra a disponibilidade de doses e as filas nos postos de vacinação. As crianças de 5 anos de idade e as entre 5 e 11 anos com alto grau de imunossupressão podem receber somente as vacinas pediátricas da Pfizer.

Imunização

O último balanço divulgado pela prefeitura de São Paulo, com dados até as 13h de ontem (1º), mostra que, da população entre 5 e 11 anos de idade na cidade, 78,1% já receberam a primeira dose das vacinas contra o novo coronavírus, totalizando 845,7 mil crianças.

Nesse público, 14,3% tomaram a segunda dose do imunizante, o que representa 154,7 mil crianças.

Tags