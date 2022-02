Vacinação contra a covid-19 continua em Petrópolis

A campanha de imunização contra a covid-19, retomada em Petrópolis no começo da semana, está avançando, após ter sido suspensa por causa do temporal de terça-feira (15) que devastou a cidade.

Ontem (24), as equipes da Secretaria Municipal de Saúde aplicaram 1.257 doses da vacina contra a doença. Do total, 792 doses foram de reforço, 206 aplicações de segunda dose e 259 de primeira.

Entre os imunizados nesta quinta-feira, 60 eram idosos, sendo que 59 receberam a dose de reforço e um deles a primeira dose. Cinco pessoas com comorbidade também receberam o reforço.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entre os adultos foram 728 imunizados com o reforço, 24 com a segunda dose e 21 com a primeira dose.

Adolescentes e crianças

Também ontem, 14 adolescentes de 12 a 17 anos receberam a primeira dose e a segunda em 19 deles. Além disso, 224 crianças de 5 a 11 anos foram vacinadas com a primeira aplicação e 162 com a segunda.

Imunizados

A cidade soma 256.620 vacinados com a primeira dose, 228.259 com a segunda dose e 110.246 com a dose de reforço, sendo a terceira aplicação para o público em geral e a quarta para imunossuprimidos. Desde o início da campanha de vacinação no município, a dose única foi aplicada em 6.805 pessoas e a dose adicional a 1.312 imunossuprimidos.

Para acompanhar a situação da covid-19 na cidade e o cadastro para a vacinação é possível acessar o site da prefeitura.

Abastecimento

A empresa Águas do Imperador, responsável pelo abastecimento da cidade, informou que as sete Estações de Tratamento de Água (ETAs) continuam operando normalmente, o que, segundo a companhia, assegura a qualidade da água distribuída e a regularização do abastecimento da cidade. No entanto, em algumas regiões atingidas as equipes ainda trabalham para retomar a normalidade do fornecimento da água.

De acordo com a empresa, no Caxambu, a volta da energia no local nesta madrugada, permitiu às equipes técnicas ligarem as bombas e o abastecimento está em fase de normalização. No Parque São Vicente, no Quitandinha, o sistema permanece em normalização nas regiões mais altas. Já nas regiões baixas foi normalizado.

Em Floresta, as equipes estão fazendo reparos nos vazamentos encobertos pelo deslizamento ocorrido no ponto final da Rua Alberto Martins, que impede o abastecimento de partes do bairro.

A previsão é que à noite o sistema volte ao normal. Na Chácara Flora e Vila Felipe, as equipes estão reparando os vazamentos que também foram encobertos pelos deslizamentos e o abastecimento está em fase de normalização. No Jardim Salvador o fornecimento ainda é intermitente e equipes estão no local avaliando possíveis vazamentos.

Caminhões-pipa

A Águas do Imperador informou ainda que nesta sexta-feira (25), dois caminhões-pipa estão em reparo e os outros foram disponibilizados pela companhia. Um para o aterro sanitário de Duarte da Silveira, um no ponto de apoio do Quitandinha, dois apoiam os bombeiros no Morro da Oficina, um reforça o abastecimento da Vila Felipe e dois reforçam o abastecimento dos distritos do município.

Atendimento presencial

Os usuários que precisarem de atendimento presencial devem procurar a loja comercial, na Rua Irmãos D’Angelo, 52, Centro, que funciona das 9h às 17h.

Em caso de dúvida, pode entrar em contato por WhatsApp (21) 972118064, por site, aplicativo Cliente Águas ou Chat Interativo, disponível no site e no aplicativo, ou ainda pelo 0800 742 0422, com ligações gratuitas de telefones fixos, celulares e longa distância.

O Facebook de Águas do Imperador também está disponível para esclarecer dúvidas dos usuários.

Tags