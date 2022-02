Rainha Elizabeth 2ª testa positivo para covid-19

Monarca tem sintomas leves e pode ter contraído a doença ao ter contato com o filho, o príncipe Charles, que, na semana passada, testou positivo pela segunda vez. Agenda de compromissos deve ser reduzida.De acordo com informações divulgadas neste domingo (20/02) pelo Palácio de Buckingham, em Londres, a Rainha Elizabeth 2ª testou positivo para coronavírus. Até o momento, os sintomas seriam leves, semelhantes a um resfriado. Um dos motivos para o contágio por covid-19 da monarca, que tem 95 anos e recebeu três doses vacinais contra o vírus, foi o contato com o filho, o príncipe Charles, dois dias antes de ele testar positivo pela segunda vez, nesta última semana. A esposa de Charles, Camilla, também contraiu a doença. Em um comunicado, o Palácio de Buckingham informou que a rainha "continuará recebendo atendimento médico e seguirá todos os protocolos indicados". Pessoas que testam positivo para coronavírus devem se isolar, em média, durante cinco dias. O governo britânico, no entanto, deve derrubar essa e outras medidas restritivas nesta semana. O primeiro-ministro, Boris Johnson, manifestou-se no Twitter, dizendo que espera que a rainha "tenha uma pronta recuperação e um rápido retorno a uma boa e vibrante saúde". Na semana passada, a rainha reuniu-se por meio de videoconferência com os embaixadores da Espanha e da Estônia. Pessoalmente, ela se encontrou com membros do exército britânico, responsáveis pelo seu relacionamento com as forças armadas - o major-general Eldon Millar e seu antecessor, o contra-almirante James Macleod. Mais longeva rainha da história da monarquia britânica, Elizabeth 2ª assumiu o trono em 6 de fevereiro de 1952, data da morte de seu pai, o Rei George VI. Nos últimos meses, ela foi indicada a se afastar das aparições públicas para descansar, segundo médicos. Em outubro, por exemplo, ela foi internada para testes. Um dos eventos do quais a rainha não pôde participar foi o chamado Domingo da Lembrança, que ocorreria durante a conferência climática COP26, em novembro, na Escócia. Na ocasião, os ingleses relembram os militares e civis mortos nas duas guerras mundiais e em conflitos posteriores. Para as próximas semanas, a rainha tem uma série de eventos presenciais agendados, incluindo encontros com políticos e uma recepção diplomática no Castelo de Windsor, dia 2 de março, e o Serviço da Commonwealth, que reúne os 54 países-membros da chamada Comunidade Britânica de Nações, no dia 14. As celebrações do Jubileu de Platina, devido aos 70 anos da Rainha Elizabeth 2ª no trono britânico, estão programadas para o verão europeu, com desfile militar, corridas de cavalo e festas de bairro durante um final de semana prolongado, entre 2 e 5 de junho. gb (AP, Reuters, ots)