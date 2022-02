SP inicia busca ativa de crianças para vacinação contra a covid-19

A Prefeitura de São Paulo iniciou nesta segunda-feira (21) a busca ativa por crianças que ainda não se vacinaram contra a covid-19 nas escolas municipais. Além de buscar as que não tomaram a primeira dose, o município também vai intensificar a vacinação daqueles menores que já cumpriram o intervalo estabelecido entre as doses.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a maioria das crianças na faixa etária de 5 a 6 anos concentra-se nas escolas municipais. As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) já estão preparadas para realizar a imunização nas instituições de ensino da rede municipal e continuar com o atendimento nas unidades. A ação contará com o apoio de técnicos da Vigilância em Saúde da SMS, que são aptos a aplicar as vacinas.

O agendamento das ações de vacinação será realizado pelas UBSs em conjunto com as escolas. As instituições de ensino fornecerão o termo de autorização para que pais ou responsáveis encaminhem as crianças com o documento preenchido e o cartão de vacinação na data programada para a aplicação. Os pais interessados poderão acompanhar a vacinação.

As crianças de 5 anos, imunizadas exclusivamente com vacinas pediátricas da Pfizer, precisam esperar 56 dias ou oito semanas para a segunda dose. Quem tem de 6 a 11 anos, e tomou a primeira dose da Pfizer, deve aguardar o mesmo período. Para aqueles que tomaram a vacina Coronavac, o intervalo é de 28 dias.

Durante a busca ativa por crianças sem vacina, os pais e responsáveis recebem uma cartilha para reforçar a importância da imunização infantil e os cuidados necessários para que as aulas presenciais ocorram de maneira segura.

Vacinômetro

De acordo com o último Boletim Diário Vacinômetro, de 20 de fevereiro de 2022, a cobertura das crianças vacinadas com a primeira dose é de 74,1%. Com a segunda dose a cobertura é de 1,7%, número ainda baixo, porque a segunda dose para as crianças que tomaram a Coronavac começou a ser aplicada na semana passada.

Segundo o boletim, o Total de Crianças de 5 a 11 anos no munícipio é de 1.083.159, portanto estão vacinadas com a primeira dose 802.237 crianças e com a segunda dose, 18.107.

