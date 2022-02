Vacinação infantil no Rio de Janeiro deve ser retomada na sexta-feira

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS) espera receber novas doses de vacinas contra a covid-19 na quinta-feira, podendo assim retomar na sexta-feira (4) o calendário de aplicação nas crianças a partir de 6 anos de idade. A vacinação infantil foi suspensa ontem (31) por falta de doses.

Hoje seria a vez dos meninos de 7 anos ou mais, mas só há disponibilidade para atender crianças com comorbidades, entre 5 e 11 anos. De acordo com a SMS, devem chegar 100 mil doses da CoronaVac na quinta-feira para vacinar as crianças a partir dos 6 anos.

De acordo com o secretário de Saúde, Daniel Soranz, a maior preocupação no momento é com a baixa adesão à vacinação infantil, que chegou a apenas 39% das crianças de 8 a 11 anos, público já atendido pela campanha.

“A gente precisa muito que os pais levem as crianças para se vacinar. A vacina pediátrica é segura, ela protege contra as formas graves de covid-19, então fica a nossa recomendação para os pais. Essa é a nossa principal preocupação nesse momento, a gente tem uma nova variante, ela se comporta de maneira mais leve nas pessoas vacinadas, por isso a gente precisa vacinar nossas crianças o quanto antes”, afirmou.

Até o momento, foram vacinadas contra a covid-19 156,7 mil crianças de 5 a 11 anos com a primeira dose, o que equivale a 28% do público estimado pela Secretaria de Saúde para esta faixa etária. Na faixa entre 12 e 19 anos, faltam apenas 1,6 mil pessoas receberem a primeira dose e 19% ainda não tomaram a segunda.

Para atender o público de 5 anos de idade, na próxima semana, será necessário novo carregamento da Pfizer pediátrica, única vacina aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a aplicação nessa idade.

Um lote de 1,8 milhões de doses pediátricas da Pfizer chegou ontem ao país e será distribuído aos estados pelo Ministério da Saúde ao longo da semana. Segundo o ministério, o estado do Rio de Janeiro já recebeu 491,7 mil doses de vacinas pediátricas contra a covid-19 e terá mais 400 mil nos próximos dias.

A Agência Brasil entrou em contato com a Secretaria de Estado de Saúde para saber se há doses pediátricas em estoque para a distribuição aos municípios e aguarda retorno.

Ômicron

De acordo com Soranz, desde a semana passada a cidade do Rio observa uma diminuição no registro de novos casos de covid-19, o que se reflete na procura por atendimento na rede hospitalar e também nas internações.

“A gente vê uma queda sustentada nas últimas duas semanas no número de pessoas procurando as unidades de saúde com síndrome gripal, caiu em torno de 30%. Também um redução de novas solicitações de internações hospitalares por covid-19, o que vem acompanhado de uma redução do índice de positividade dos testes, que estava em torno de 41% e hoje está em 24% dos testes realizados, uma queda bastante importante. Também uma queda no número de pacientes internados, que estava em torno de 950 e hoje a gente tem menos de 600”, finalizou o secretário.

Apesar do aumento de 181% nos casos registrados em janeiro de 2022, as internações e mortes por covid-19 este ano estão bem abaixo do visto em janeiro de 2021.

