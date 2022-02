Covid-19: Rio suspende vacinação de crianças por falta de doses

A prefeitura do Rio de Janeiro informou que suspendeu, por falta de doses, a vacinação contra covid-19 de crianças de 7 anos ou mais, a partir desta terça-feira (1º). A informação foi divulgada através das redes sociais e da página do município sobre a doença.

“Por falta de doses, a Secretaria Municipal de Saúde suspende, a partir de amanhã, 1º de fevereiro, a vacinação das crianças de sete anos ou mais contra a covid-19, até que o Ministério da Saúde envie nova remessa de vacinas para a cidade”, anunciou.

Disponibilidade

Segundo a prefeitura, a vacina contra a covid-19 segue disponível para os seguintes grupos: primeira dose para crianças com deficiência e/ou comorbidades entre cinco e 11 anos; pessoas com 12 anos ou mais; segunda dose de acordo com a data do comprovante de vacinação; dose de reforço para pessoas com 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose há pelo menos quatro meses; e segunda dose de reforço para pessoas com 18 anos ou mais que tenham imunossupressão e receberam três doses no esquema primário.

O Ministério da Saúde anunciou que começou a distribuição de vacinas CoronaVac, inclusive para o Rio de Janeiro. Foram distribuídos 2,6 milhões de doses, sendo mais de 200 mil somente para o estado do Rio. De acordo com o ministério, a responsabilidade da entrega das vacinas aos municípios é do estado.

