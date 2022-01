Com vacinação, Rio teve queda de 91% nas mortes por covid-19

O estado do Rio de Janeiro registrou, em janeiro de 2022, 358 mortes por covid-19, uma queda de 91% em relação às 4.146 vítimas que a doença fez no mesmo mês do ano passado. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro atribui a redução da mortalidade provocada pela doença à campanha de vacinação.

"É a vacina mostrando sua força e eficácia! Apesar de a Ômicron ser uma variante com alta taxa de transmissibilidade, o avanço da vacinação freou o número de casos graves e óbitos", publicou a secretaria em suas redes sociais.

Aumento de casos

A queda no número de mortos ocorreu apesar do aumento de 181% no número de casos confirmados da doença, o que reforça a avaliação de que o agravamento da doença tem sido mais raro. Em janeiro de 2021, o estado do Rio de Janeiro confirmou 86 mil casos de covid-19, número que saltou para 243 mil em janeiro de 2021.

Mesmo com quase o triplo de casos confirmados, o mês de janeiro de 2022 teve 79% menos internações por covid-19. No primeiro mês deste ano, precisaram ser internados 1.849 pessoas com a doença provocada pelo novo coronavírus, enquanto em janeiro do ano passado foram 8.797 internações.

As informações foram levantadas pelo Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde (CIEVS), por meio Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP/Gripe), da Secretaria de Estado de Saúde.

