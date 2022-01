Cresce ocupação de leitos de UTI na capital paulista

Em um mês, o número de pacientes ocupando leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) na cidade de São Paulo cresceu quase 600%, passando de 52 internados - registrados no dia 24 de dezembro do ano passado - para 363 ontem (24). O dado consta do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo diariamente.

Na semana passada, o número de pacientes em estado grave era 325, o que significa que, em uma semana, o crescimento na ocupação de leitos de UTI foi de 11%.

Já a taxa de ocupação de leitos de UTI passou de 19%, registrado no dia 24 de dezembro, para 72% ontem. A prefeitura tem aumentado o número de leitos para atendimento de pacientes com a covid-19. Desde dezembro, a cidade vem observando crescimento de casos e de internações por covid-19. Isso, segundo especialistas, se deve à chegada da Ômicron, a variante mais transmissível do novo coronavírus.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse hoje que a administração municipal vem se empenhando na criação de novos leitos para o tratamento da covid-19. "Em dez dias, saímos de 40 leitos de UTI para 350. E estamos ampliando mais o número de leitos. Hoje estamos ampliando mais 82 leitos de UTI e passamos a ter 556 leitos de UTI. E ampliamos 50 leitos de enfermaria e passamos para 685 leitos de enfermaria. E vamos atingir a marca de 1.241 leitos entre enfermaria e UTI exclusivamente para covid-19", disse.

Enfermaria

O número de pacientes em enfermarias também cresceu nesse período, passando de 126 internados no dia 24 de dezembro para 458 ontem. Na semana passada, haviam 378 pacientes internados em enfermarias.

