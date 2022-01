Treino em casa: confira 4 exercícios físicos recomendados por personal

A prática de exercícios físicos é indispensável para manter uma vida saudável. Além de ser um ato preventivo e de tratamento contra algumas doenças, como obesidade, diabetes, hipertensão, câncer, ansiedade e depressão, a prática regular é benéfica na diminuição do estresse e consumo de medicamentos, além de gerar um aumento na autoestima e imagem corporal. Pensando nisso, o personal trainer João Victor elaborou um treino domiciliar com 4 exercícios que podem ser facilmente encaixados na sua rotina.

Treino em casa: alimentação e tempo

Segundo o personal João Victor, manter uma alimentação balanceada e períodos regulares de descanso são hábitos que devem ser conciliados em paralelo ao treino diário. "Para que você seja uma pessoa ativa e saudável, é necessário que se alimente adequadamente, evitando alimentos ultraprocessados, frituras e excesso de açúcar. Além de ter uma boa noite de sono, descansando de 6 a 8 horas por dia", pontua.

Já em relação à periodicidade dos treinos, de acordo com o personal, é recomendável que a atividade física seja realizado de 15 a 60 minutos diários, durante cinco dias por semana. "A OMS recomenda que sejam realizados entre 75 a 300 minutos de exercícios aeróbicos e/ou 2 dias de trabalho de força muscular por semana", explica. Em busca de praticidade e qualidade de vida, o educador físico João Victor preparou uma rotina de treino em que o tempo médio diário gasto será de 15 a 30 minutos. Veja a seguir:

Dica de treino: 4 exercícios para fazer em casa

Como fazer: Os exercícios abaixo devem ser executados em circuito, sendo assim, o movimento de cada exercício precisa ser feito por 30 segundos. Ao finalizar um, descanse por 45 a 1 minuto e passe imediatamente para o próximo. A sequência dos quatro exercícios deve ser repetida de 3 a 4 vezes, com um intervalo entre os ciclos de 45 segundos a 1 minuto. Antes de iniciar o treino faça um alongamento geral.

1. Agachamento

Com os pés afastados na largura do quadril faça o movimento igual ao de sentar em uma cadeira, colocando o quadril para trás e o tronco levemente inclinado para a frente. Desça o máximo que puder, respeitando seus limites. Os braços devem se manter a frente do corpo, e as mão unidas, com isso você irá manter o equilíbrio durante a execução do exercício.

Tempo de execução: 30 segundos

30 segundos Descanso: 45 segundos a 1 minuto

Agachamento (Foto: Freepik)



2. Polichinelo

O exercício se inicia com os pés juntos e braços colados ao corpo. Em seguida você irá saltar afastando os pés na largura dos ombros e abrindo os braços lateralmente até acima da cabeça - ambos os movimentos devem ser feitos ao mesmo tempo.

Tempo de execução: 30 segundos

30 segundos Descanso: 45 segundos a 1 minuto

Polichinelo (Foto: Unsplash)



3. Apoio de frente

Deitado de bruços - com o peito e o rosto para baixo -, você irá apoiar as mãos na lateral e um pouco mais baixo que os ombros, deixando os cotovelos em 45°. Após se ajustar, você irá empurrar o chão até deslocar seu corpo. Esse movimento pode ser adaptado usando o apoio dos joelhos ou até mesmo ser realizado com as mãos apoiadas em um sofá ou cadeira, ficando em uma angulação inclinada, o que facilita o movimento (caso não tenha prática).

Tempo de execução: 30 segundos

30 segundos Descanso: 45 segundos a 1 minuto

Apoio frente (Foto: Freepik)



4. Skipping

Esse exercício consiste em apenas imitar o movimento da corrida. Dessa forma você não irá se deslocar de um local para outro.

Tempo de execução: 30 segundos

30 segundos Descanso: 45 segundos a 1 minuto

Skipping (Foto: Freepik)



