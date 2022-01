DF começa vacinação de crianças de 8 a 11 anos contra covid-19

O Distrito Federal (DF) começa hoje (19) a vacinar crianças com idade de 8 a 11 anos. A ampliação do público infantil foi decidida após a distribuição de mais doses nesta semana.

O Brasil recebeu novo lote de 1,2 milhão de doses no domingo (16), segunda remessa de imunizantes pediátricos. Até ontem, a vacinação no DF só era permitida para crianças com comorbidades, deficiências permanentes, com idade a partir de 11 anos.

A capital iniciou a vacinação infantil no último domingo (16), com 11 postos abertos à população. Segunda-feira (17), o GDF disponibilizou serviço de imunização itinerante para o público infantil com dificuldades de locomoção. Atualmente, 14 pontos estão aplicando o imunizante da Pfizer.

Crianças recebem duas doses da vacina. Segundo recomendação do Ministério da Saúde, é preciso a presença ou autorização por escrito dos pais ou responsáveis. Menores que tenham tomado outros imunizantes devem esperar pelo menos 15 dias para receber a vacina contra covid-19.

