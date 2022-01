Problemas com varizes cresceram entre os cearenses durante pandemia, aponta cirurgiã-vascular

Para evitar as varizes, é recomendado evitar permanecer em pé por períodos maiores que dois ou três horas e manter um peso adequado, por meio de uma alimentação balanceada

Problemas com varizes acometem até 50% dos brasileiros e 25 milhões de pessoas no mundo, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS). Durante a pandemia, o problema tem crescido entre os cearenses, especialmente entre aqueles que precisam aderir ao home office, conforme explica a cirurgiã- vascular Jovita Veras.

“O home office, associado ao sedentarismo e a uma alimentação inadequada, está causando um aumento no surgimento de dor e inchaço nas pernas, bem como o aparecimento de veias varicosas”, enfatiza. As varizes, que são veias doentes, dilatadas, tortuosas e superficiais nas pernas ou coxas, têm fatores predisponentes, como hereditariedade e alterações hormonais, além de acometer mais as mulheres.

Em relação aos sintomas, as varizes podem causar dor nas pernas, câimbras, queimação e inchaço principalmente ao fim do dia. A médica alerta que, caso não sejam tratadas, as varizes podem evoluir para um quadro de insuficiência venosa crônica, caracterizada por manchas escuras nas pernas, que são feridas de difícil cicatrização.

"O cuidado deve ser redobrado, pois a falta de movimentação nas pernas também favorece à ocorrência de trombose", aponta a especialista. O tempo prolongado na posição em pé ou sentado, o uso de anticoncepcionais orais, gravidez e constipação intestinal também são fatores de risco para o acometimento de varizes.

Veja dicas para evitar o aparecimento de varizes e controlar os sintomas

- Evite permanecer em pé ou sentado por períodos maiores que 2 ou 3 horas. Caso seja inevitável, faça uso de meias de compressão ou caminhe por alguns minutos para ativar a circulação.

- Mantenha um peso adequado, através de uma alimentação balanceada.

- Pratique exercícios físicos de baixo impacto e que fortaleçam a musculatura das pernas, como musculação, pilates e bicicleta.

- Sempre que possível tenha ao longo do dia breves períodos de repouso com as pernas elevadas.

Fonte: Jovita Veras, cirurgiã-vascular



