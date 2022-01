DF vacinará crianças contra covid-19 a partir dos 8 anos de idade

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, anunciou em sua conta na rede social Twitter que irá ampliar a faixa etária de crianças para a vacinação contra a covid-19.

A partir de amanhã (19), poderão ser vacinadas crianças com idades entre 8 e 11 anos. Até hoje, a imunização só era permitida para crianças com comorbidades, deficiências permanentes com idades a partir de 11 anos.

O DF iniciou a vacinação de crianças no último domingo (16), com 11 postos abertos à população. Ontem (17), o GDF disponibilizou um serviço de imunização itinerante para o público infantil com dificuldades de locomoção. Atualmente, 14 pontos estão realizando a aplicação do imunizante da Pfizer.

Foram enviadas ao DF 16,3 mil doses. No total, o DF possui 268 mil crianças na faixa de 5 a 11 anos. Crianças que tenham tomado outras vacinas devem esperar pelo menos 15 dias antes de buscar a imunização contra covid-19.