Etiqueta respiratória: ações simples evitam a disseminação de vírus

A etiqueta respiratória é um conjunto de ações que ajudam a minimizar a transmissão dos vírus que causam doenças que acometem o aparelho respiratório, como a Covid-19 e a gripe comum. O início do inverno ocasiona a queda de temperatura, acentuando a ocorrência de doenças respiratórias. Neste contexto, cumprir a etiqueta respiratória se torna essencial para o convívio em sociedade.

Algumas dessas medidas já foram amplamente difundidas após o início da pandemia de Covid-19, como o uso do álcool em gel 70% e de máscaras e a manutenção do distanciamento social. A seguir, O POVO lista algumas outras ações que podem ser enquadradas como etiqueta respiratória:

Ao tossir ou espirrar, cobrir nariz e boca com lenço de papel ou com o antebraço;

Ao tossir ou espirrar, nunca cubra nariz e boca com as mãos, pois elas podem servir como veículo para a transmissão do vírus;

Descartar adequadamente o lenço utilizado ao tossir ou espirrar;

Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Se tocar, sempre higienize as mãos novamente;

Manter uma distância mínima de cerca de 1 metro de qualquer pessoa tossindo ou espirrando;

Evitar abraços, beijos e apertos de mãos com pessoas que estão em ambientes fechados;

Higienizar com frequência os brinquedos das crianças;

Não compartilhar objetos de uso pessoal (ex: talheres, toalhas, pratos, copos, máscaras…);

Evitar aglomerações, principalmente em espaços fechados e manter os ambientes limpos e bem ventilados.



