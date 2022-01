Exercícios físicos impulsionam eficácia da vacina contra Covid, diz estudo

Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) revelou que a prática de atividade física de forma regular tende a aumentar a resposta imunológica dos indivíduos vacinados contra a Covid-19. Ao todo, 748 pacientes com doenças reumáticas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP foram submetidos à análise. O resultado da pesquisa foi divulgado no início deste ano na plataforma Research Square, em formato pre-print, ainda sem revisão por pares.



Para obter os dados necessários, os pesquisadores, por meio de um questionário padronizado, classificaram os pacientes em sedentários ou ativos. Logo seguida, compararam a resposta vacinal dos indivíduos seis meses após a imunização com as duas doses da Coronavac, e cruzaram essa resposta com os dados de atividade física. Por fim, concluiu-se que aqueles que praticavam exercícios físicos por pelo menos 150 minutos semanais apresentavam níveis de anticorpos neutralizantes (capazes de combater o vírus) muito maiores do que os apresentados pelos sedentários.

Sobre o assunto Colegiado da Uece alerta para necessidade de exercícios físicos na pandemia; veja dicas

Exercício físico com supervisão é benéfico na pandemia, revela estudo

Relatório global de exercícios físicos destaca evolução das caminhadas

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em nota, Bruno Gualano, professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP e especialista em fisiologia do exercício, afirma que a atividade física parece intensificar e prolongar o efeito protetor da vacina contra a Covid-19. “Se isso se confirmar, teríamos uma ferramenta barata e potencialmente capaz de reduzir a baixa resposta vacinal de grupos de risco, como pessoas com sistema imune disfuncional”.

Mesmo com o estudo analisando apenas pacientes vacinados com as duas doses da Coronavac, os pesquisadores acreditam que esse resultado pode se repetir com os outros imunizantes contra a Covid-19. “Se para a Coronavac a gente encontrou essa resposta protetora, é possível especular, sim, que para outras vacinas isso também aconteça. Claro que precisamos de novas pesquisas para comprovar essa hipótese”, destaca Gualano.



Tags