SP faz vacinação contra covid-19 e influenza em todos os postos

A partir de hoje (3) a capital paulista retoma a vacinação contra a covid-19 e a influenza em toda a sua rede de saúde. Estarão abertos os megapostos, drive-thrus e farmácias parceiras, das 8h às 17h, e as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas, das 7h às 19h.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) todos os postos aplicam a primeira dose (D1), a segunda dose (D2) e doses adicionais (DAs) contra a covid-19. A vacinação contra a gripe está liberada desde o dia 28 de dezembro para qualquer pessoa com mais de seis meses de idade e que não tenha se vacinado em 2021. Não há necessidade de intervalo entre a aplicação de vacina contra covid-19 e contra influenza, podendo até receber as duas no mesmo dia.

De acordo com o balanço da secretaria, até o momento, foram aplicadas na capital 23.967.633 doses de vacina contra covid-19, sendo 10.677.600 D1, 9.940.907 D2, 332.998 DUs e 3.016.128 DAs. A cobertura vacinal está em 109,2% para D1 ou DU, em 103,4% para D2 ou DU, e em 32,7% para DA. Em adolescentes, foram aplicadas 930.511 D1, com cobertura vacinal de 110,2%, e 732.033 D2 (86,7%).

Desde a intensificação da vacinação contra a influenza, que teve início no dia 24 de dezembro, até o dia 31 de dezembro, foram aplicadas 276.398 doses na capital.

Mais informações e a lista dos postos de vacinação contra a covid-19 podem ser encontradas no site Vacina Sampa e contra a Influenza, no link.





