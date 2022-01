Navio MSC Splendida também interrompe cruzeiro após surto de Covid-19

A exemplo do navio Costa Diadema, o MSC Splendida também terá seu cruzeiro interrompido devido ao surto de Covid-19 entre passageiros e tripulantes. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu nesta sexta, 31, o comunicado da empresa sobre o cancelamento e confirmou a interrupção das atividades.

Foram identificados 51 tripulantes e 27 passageiros com a doença. Foram identificados ainda 54 contactantes, ou seja, pessoas que tiveram contato com quem testou positivo para a doença. A embarcação está atracada no Porto de Santos desde a quarta-feira (29).

O desembarque dos passageiros ocorrerá de acordo com os protocolos sanitários de segurança: os positivados deverão dar continuidade, em terra, ao isolamento iniciado na embarcação e serão monitorados pelos Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) das cidades de destino. Os demais passageiros passarão por testes de detecção da covid-19 antes de desembarcar. O transporte desses passageiros ocorrerá em veículos específicos, a cargo da operadora de cruzeiro.

A Anvisa havia determinado mais cedo a interrupção das atividades do Costa Diadema, que está atracado em Salvador. O navio iniciou a viagem no Porto de Santos e teria como próximo destino o porto de Ilhéus, na Bahia. As informações de ontem dão conta de 68 casos de covid-19 confirmados, sendo 56 entre tripulantes e 12 entre passageiros. O Costa Diadema tem embarcados 3.836 viajantes, sendo 1.320 tripulantes e a determinação é que o navio retorne ao Porto de Santos para o desembarque de todos.

