Covid-19: casos sobem para 22,23 milhões e mortes, para 618,2 mil

Estados

Segundo o balanço do Ministério da Saúde, no topo do ranking de estados com mais mortes por covid-19 registradas até o momento estão São Paulo (155.068), Rio de Janeiro (69.381), Minas Gerais (56.604), Paraná (40.874) e Rio Grande do Sul (36.399).

Os estados com menos óbitos resultantes da pandemia são Acre (1.850), Amapá (2.014), Roraima (2.074), Tocantins (3.927) e Sergipe (6.056). Desses estados, não houve novas mortes no Amapá e em Sergipe.

Os dados sobre vacinação seguem indisponíveis desde o início do mês, quando o Ministério informou ter sido alvo de um ataque aos dados de sua base de dados. Até o momento a situação não foi normalizada.

