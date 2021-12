Próxima pandemia poderá ser pior, diz criadora da vacina da AstraZeneca

Cientista que participou da criação da vacina de Oxford contra a covid-19 alerta que uma próxima pandemia poderá ser ainda mais letal ou contagiosa.Uma das criadoras da vacina para covid-19 da AstraZeneca afirmou nesta segunda-feira (06/12) que uma futura pandemia poderá ser mais letal do que a atual e que são necessários mais recursos para a pesquisa científica. "Esta não será a última vez que um vírus ameaça nossas vidas e meios de subsistência", declarou a cientista da Universidade de Oxford Sarah Gilbert num evento que foi gravado pela emissora BBC e será transmitido ainda nesta segunda. "A verdade é que a próxima será pior, poderá ser mais contagiosa ou mais letal, ou ambas as coisas", acrescentou, segundo trechos do discurso já tornados públicos. A cientista da Universidade de Oxford insistiu que o conhecimento adquirido na atual crise do covid-19 deve ser usado para a preparação de uma eventual futura crise. Em relação à variante ômicron, Gilbert destacou que, devido às suas mutações, o vírus parece transmitir-se mais facilmente e admitiu ser possível que as vacinas sejam menos eficazes para prevenir infecções, mas insistiu que isso não significa que sejam menos eficazes para reduzir doenças graves ou morte. "Até que saibamos mais, devemos ser cautelosos e tomar medidas para desacelerar a disseminação dessa nova variante", disse. as (Lusa, AFP)