Covid-19: Brasil registra 22 milhões de casos e 616,8 mil óbitos

Ômicron

O Ministério da Saúde também divulgou nesta segunda-feira o número de casos confirmados e em investigação da variante Ômicron do novo coronavírus.

Segundo a pasta, há 11 casos confirmados da nova variante, sendo cinco em São Paulo, dois no Distrito Federal, dois em Goiás e dois no Rio Grande do Sul. Os casos em investigação totalizam seis, sendo dois em Goiás e quatro em Minas Gerais.

