Rio de Janeiro: covid-19 está em queda, mas influenza preocupa

O Mapa de Risco da Covid-19, divulgado hoje (10), aponta que o estado do Rio de Janeiro está na bandeira verde - de baixo risco de transmissão - pela terceira semana consecutiva.

De acordo com a secretaria de Estado de Saúde (SES), a análise mostra também queda no número de internações por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) em comparação aos índices observados nas últimas semanas.

Testes feitos pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen) demonstram que a taxa de positividade para Influenza A está em 60%; enquanto a de covid-19, em 2%.

O secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe disse que “a secretaria está agindo para otimizar o tempo de espera dos pacientes nas unidades de pronto atendimento da rede estadual. Hoje, inauguramos mais duas tendas para acolhimento e atendimento a pacientes com síndrome gripal. Ainda observamos aumento no número de casos, porém as internações não seguem a mesma tendência. Estamos na bandeira verde porque os indicadores para covid-19 seguem em queda sustentada”, afirmou.

O levantamento indica uma queda de 44% no número de óbitos provocados pela covid-19 e 28% nas internações. A região Metropolitana I, que engloba a capital e as cidades da Baixada Fluminense, bem como as regiões Serrana, Noroeste, Centro-Sul e Médio Paraíba estão em bandeira verde. Já as regiões Metropolitana ll, Baixada Litorânea, Norte e Baía da Ilha Grande estão na bandeira amarela.

No estudo da SES, cada bandeira representa um nível de risco e um conjunto de recomendações de isolamento social, que variam entre as cores roxa (risco muito alto), vermelha (risco alto), laranja (risco moderado), amarela (risco baixo) e verde (risco muito baixo).

Combate a gripe

Com a finalidade de dar mais agilidade ao atendimento dos casos de síndrome gripal, a SES deu continuidade, nesta sexta-feira, a uma nova etapa do plano de contingência para enfrentamento ao surto de influenza.

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da Penha e de Jacarepaguá receberam tendas de atendimento a pacientes com síndrome gripal. Além dessas, a estrutura também já foi inaugurada nas UPAs Marechal Hermes e Tijuca, na zona norte do Rio, e Botafogo, zona sul da cidade.

