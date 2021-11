Mamografias gratuitas são oferecidas no Ginásio do Ibirapuera

Para mulheres de 50 a 69 anos, não há necessidade de pedido médico ou agendamento, basta apresentar RG e cartão do SUS. Mulheres com idade de 35 a 49 anos e acima de 70 devem apresentar também a solicitação médica do exame.

A ação faz parte da Corrida da Esperança, iniciativa do governo estadual. Qualquer anormalidade identificada nos testes será repassada à rede estadual de saúde, e a paciente poderá fazer o tratamento em qualquer unidade de referência da Rede Hebe Camargo de Combate ao Câncer.

Além dos exames de mamografia, no á vacinação contra a covid-19 no Obelisco do Ibirapuera, das 7h às 16h. O público alvo é formado por pessoas que ainda não tomaram a dose e a dose adicional.

