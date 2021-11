Desequilíbrio nutricional ameaça a saúde dos humanos e do planeta

Quase metade da população mundial sofre com uma dieta alimentar desequilibrada, seja pelo excesso, seja falta de alimentos, uma situação que também tem um impacto no planeta - alerta um relatório publicado nesta terça-feira (23).

O Relatório Global de Nutrição (GNR), publicado anualmente, destaca que 48% da população do planeta tem problemas de saúde por excesso de comida, ou por excesso de alguns componentes em sua dieta habitual - como a carne -, ou por falta de nutrientes.

No ritmo atual, o mundo não poderá cumprir oito das nove metas de nutrição propostas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) até 2025, adverte o texto.

Entre os objetivos, estão reduzir a desnutrição infantil e o atraso no crescimento, assim como a obesidade entre os adultos.

O relatório calcula que quase 150 milhões de crianças com menos de cinco anos apresentam deficiências de crescimento, mais de 45 milhões estão desnutridas, e quase 40 milhões têm sobrepeso.

Além disso, mais de 40% dos adultos (2,2 bilhões de pessoas) têm sobrepeso, ou obesidade.

"As mortes previsíveis por causa de dietas desequilibradas cresceram 15% desde 2010 e as dietas desequilibradas são responsáveis por 25% de todas as mortes de adultos na atualidade", declarou a diretora do Grupo de Especialistas Independentes do GNR, Renata Micha, à AFP.

"As pesquisas mundiais mostram que nossas dietas não melhoraram nos últimos dez anos e agora representam uma ameaça para todo planeta", explicou.

O que está nas refeições





O relatório afirma que as pessoas nos países de baixa renda não comem vegetais e frutas suficientes.

Nos países ricos, o problema é o excesso de carne vermelha, laticínios e bebidas açucaradas.

O consumo de alimentos ultraprocessados também aumentou: carnes vermelhas e processadas já representam cinco vezes mais do que a recomendação máxima por semana.

O informe também destaca que os atuais objetivos nutricionais da OMS não mencionam a dieta alimentar, salvo a recomendação para se evitar o excesso de sódio.

O GNR calcula que a demanda mundial de alimentos provocou quase 35% das emissões de gases do efeito estufa em 2018.

"Alimentos de origem animal têm uma pegada de carbono por produto mais elevada que a comida de origem vegetal", explica o texto.

O gado é particularmente responsável por esta situação.

O GNR calcula que seria necessário um orçamento anual de US$ 4 bilhões até 2030 para combater a desnutrição, o atraso de crescimento e a anemia maternal, assim como para se cumprir as metas de amamentação.









