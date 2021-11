Rio aplicou 12 milhões de doses de vacinas contra a covid-19

O município do Rio de Janeiro atingiu a marca de 12 milhões de doses de vacina contra a covid-19 aplicadas. Foram 5,78 milhões de primeira dose, 5,02 milhões de segunda, 143,5 mil de dose única e 1,05 milhão de doses de reforço. Os dados estão no painel da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Entre a população total da cidade, 76,6% estão totalmente vacinadas contra o a covid-19 e 87,5% tomaram ao menos a primeira dose. Considerando a população alvo, acima de 12 anos, o índice é de 89,4% com as duas doses e 99,7% com a primeira.

No sábado (20), a secretaria promoveu o Dia D da Vacinação contra a Covid-19, alcançando 1.753 aplicações de primeira dose, 19.570 de segunda e 13.287 doses de reforço.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por faixa etária, entre 30 e 39 anos, 15% não tomaram a segunda dose; de 20 a 29 anos são 28%; 63% dos jovens de 18 e 19 anos estão parcialmente imunizados com a primeira dose; e entre os adolescentes de 12 a 17 anos ainda faltam 92% voltarem aos postos para completar o esquema vacinal.

A Secretaria de Saúde antecipou a aplicação da segunda dose para todas as pessoas, respeitando o intervalo mínimo da primeira para a segunda dose conforme indicado por cada fabricante. Para a AstraZeneca, o intervalo mínimo é de 12 semanas; para a CoronaVac são quatro e a Pfizer pode ser aplicada depois de três semanas.

Em todo o estado do Rio de Janeiro, foram aplicadas 12,9 milhões de primeira dose, 9,9 milhões de segunda dose, 1,56 milhão de doses de reforço e 363 mil doses únicas, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES). Até o momento, 69% da população do estado está com o esquema vacinal completo.

Dose de reforço

Nesta semana, segue a aplicação da dose de reforço da vacina contra a covid-19 para as pessoas de 60 anos de idade ou mais. No cronograma da secretaria, está reservada uma semana para cada idade. Assim, na semana que vem receberão a terceira dose as pessoas de 59 anos de idade ou mais, terminando o mês com quem tem a partir de 55 anos de idade.

Também podem comparecer aos postos para tomar a dose de reforço todas as pessoas com 18 anos de idade ou mais que tenham tomado a segunda dose há pelo menos cinco meses.

Casos e óbitos

Na noite de ontem (21), a Secretaria Municipal de Ssaúde informou que, pela primeira vez desde o início da pandemia, o município não registrou óbitos por covid-19 em 24 horas. O painel da secretaria registrou ontem cinco mortes decorrentes da doença em todo o estado do Rio de Janeiro.

Os dados do Monitora Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) registraram no sábado 1.86 óbitos na média móvel de sete dias da cidade e 198.57 casos confirmados. Para o estado, são 16.14 óbitos na média móvel e 717.86 casos.

O mapa de risco da capital está em risco baixo de transmissão do novo coronavírus, com todas as 33 regiões em verde. No mapa por município do estado, são seis classificadas com risco muito baixo de transmissão: Teresópolis na Região Serrana, Seropédica e Queimados na Região Metropolitana, e Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Mesquita na Baixada Fluminense. As demais cidades encontram-se todas em amarelo, de risco baixo, segundo a classificação da Secretaria de Saúde.

Tags