Covid-19: SP tem 94% da população carcerária com vacinação completa

O estado de São Paulo chegou a 94% da população carcerária com o esquema vacinal contra a covid-19 completo. Percentual inclui pessoas vacinadas com as duas doses do imunizante ou com dose única. Os dados são da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP).

Ao todo, são 192.276 pessoas encarceradas imunizadas com a segunda dose ou dose única. O processo de imunização nos 179 presídios de São Paulo ocorre em parceria com os municípios, que têm disponibilizado as vacinas para essa população. Atualmente, são 204. 537 custodiados pela SAP.

“Quando comparado aos números de vacinados no país, o resultado é ainda mais expressivo. É que segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), somente 43,4% das pessoas privadas de liberdade no Brasil estão com o esquema vacinal completo”, divulgou a secretaria, em nota.

De acordo com a pasta, mesmo com a imunização, as medidas de restrições contra a doença permanecem nos presídios. As visitas de familiares seguem de forma gradual e controlada e permanece o uso obrigatório de máscara entre a população carcerária, assim como para os funcionários do sistema prisional.

