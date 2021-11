Os países europeus com os melhores números na pandemia

Os casos e hospitalizações por causa de covid-19 voltaram a aumentar na Europa. Mas enquanto muitos países enfrentam a quarta onda da pandemia, outros apresentam taxas de incidência da doença relativamente baixas.Pela primeira vez durante a pandemia de covid-19, a taxa de incidência de sete dias em toda a Alemanha ultrapassou a marca de 200 nesta segunda-feira (08/11), ficando em 201,1. Nesta terça, foi registrado o novo recorde de 213,7. O pico anterior da taxa, que indica o número de novas infecções por covid-19 diagnosticadas por grupo de 100 mil pessoas em uma semana, havia sido de 197,6, em dezembro de 2020. Em outras palavras: a Alemanha está em plena quarta onda da pandemia. O mesmo se aplica a outros países europeus. Com a chegada da estação fria no Hemisfério Norte, os casos de covid e as hospitalizações estão aumentando rapidamente. A DW analisou os países que apresentaram a menor incidência em sete dias na União Europeia (UE) nesta segunda-feira. Os dados vêm do portal alemão Corona in Zahlen, que atualiza diariamente os números por países e agrega números da Universidade Johns Hopkins e do Our World in Data, uma organização sem fins lucrativos dirigida por pesquisadores da Universidade de Oxford e do Global Change Data Lab. Espanha Com uma taxa de 31, a Espanha apresenta a menor incidência de sete dias na Europa. E mais de 80% da população estão totalmente vacinados. Entre os menores de 18 anos, 30,1% receberam pelo menos uma dose do imunizante, de acordo com o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC). Essa é a segunda taxa mais alta da União Europeia. Considerando que surtos entre jovens são um fator que impulsiona o aumento das infecções, o fato de quase um terço deles na Espanha estarem vacinados é provavelmente parte da razão por que o país consegue manter baixo o número de infecções. A Espanha passou por sua quarta onda na primavera europeia, embora em uma escala menor do que as três anteriores. Em abril, Fernando Simon, diretor do Centro de Coordenação de Alertas de Saúde e Emergências do Ministério da Saúde da Espanha, disse que "não parece que esta quarta onda será de escala muito grande ou que se aproximará do que vimos na segunda e terceira". Por enquanto, o país está sendo bem sucedido em evitar uma quinta onda. Malta Na pequena ilha de Malta, a taxa de incidência registrada nesta segunda foi de 48,8, a segunda mais baixa da União Europeia, e 83,5% da população estão completamente vacinados, a segunda taxa mais alta do bloco. Sem vizinhos diretos, é mais fácil para Malta se isolar. Em julho, as autoridades começaram a exigir que os visitantes não vacinados ficassem em quarentena ao chegar. Nesse momento, o país só reconhecia certificados de vacinação da UE, do Reino Unido e da Suíça. Hoje, Malta também dispensa a quarentena para viajantes que possuam certificados de vacinação de vários outros países, desde que tenham prova de que tomaram uma vacina de reforço com um dos imunizantes reconhecidos pela Agência Europeia de Medicamentos. Suécia A incidência na Suécia, de 54,9, a terceira menor da União Europeia, é interessante por várias razões. Seus vizinhos imediatos, Noruega e Dinamarca, têm incidências de 175,2 e 263,3, respectivamente, e ainda assim a Suécia conseguiu manter o número baixo. Com 68,2% da população totalmente vacinada, o país mal supera a média da UE, de 65,6%. O país introduziu regras rigorosas durante a segunda onda, o que poderiam ter feito a diferença. Por exemplo, a proibição da venda de álcool após as 20 horas e os limites de capacidade das lojas. Mas, a essa altura, a Suécia, que tinha mantido os restaurantes e a maioria das escolas abertas quando as mortes aumentaram no início de 2020, já tinha pagado um preço elevado. Até o final de outubro, mais de 15 mil pessoas morreram na Suécia por causa de covid-19, ou seja, cerca de 145 pessoas por 100 mil habitantes. Isso é o triplo da taxa de mortalidade da Dinamarca e quase 10 vezes a da Noruega. Portugal Portugal poderia ser um estudo de caso para mostrar que as altas taxas de vacinação nem sempre levam a um número espetacularmente baixo de casos. É um dos países com as mais altas taxas de vacinação no mundo: quase 88%. Está em primeiro lugar na União Europeia no que diz respeito à taxa de vacinação também entre menores de 18 anos: 32,5% tiveram pelo menos uma chance, de acordo com o CEPCD. No entanto, a incidência de sete dias em Portugal nesta segunda-feira estava em pouco menos de 68, mais do dobro da de sua vizinha, a Espanha. Considerando que Portugal chegou a ser um dos principais focos de transmissão do coronavírus na Europa, no entanto, esse número pode ser considerado um sucesso. Em fevereiro, a Alemanha enviou uma equipe de médicos militares com equipamentos como camas de hospital de campo e ventiladores para Portugal, onde o sistema de saúde estava completamente sobrecarregado. Hoje, a taxa de incidência de Portugal é significativamente menor do que a da Alemanha. Autor: Carla Bleiker