Doença que matou soldado em treinamento no Ceará é a mesma de jogador da Dinamarca

A patologia que quase tirou a vida de Christian Eriksen, jogador de futebol dinamarquês, que teve parada cardíaca durante uma partida da Eurocopa deste ano, foi também a causa da morte de um soldado do Exército Brasileiro.

Durante treinamento, no município de Maranguape, o rapaz de 19 anos foi vítima de um mal súbito. A perícia feita pelo Núcleo de Patologia Forense (Nupaf) concluiu que a morte foi causada por uma doença chamada miocardiopatia hipertrófica.

A enfermidade é caracterizada pelo desenvolvimento em excesso do músculo do coração. Afeta principalmente a região do septo, parte que divide as cavidades do coração.

O septo, que tem menos de um centímetro de espessura, chega a duplicar ou triplicar de volume nos pacientes com cardiomiopatia hipertrófica.

Por ser uma das causas de morte entre jovens atletas, a miocardiopatia hipertrófica é frequentemente relacionada à prática excessiva de atividades físicas. Eriksen e Wanderson, por exemplo, praticavam exercícios de alta intensidade quando sofreram parada cardíaca.



Christian Eriksen não joga desde o incidente da partida contra a Finlândia. Hoje com um aparelho que controla os batimentos do coração segue lutando pela liberação dos médicos para poder retornar ao futebol. Cabe lembrar que a doença foi o motivo da morte do hungaro Miklós Fehér, ex-Benfica de Portugal, em janeiro de 2004 com apenas 24 anos.

Adilson, ex-jogador do Atlético/MG, aposentou-se precocemente dos gramados, aos 32 anos, após realizar exames que constataram a miocardiopatia hipertrófica. Outro caso recente foi o do ator global Rafael Cardoso, que participou de novelas como Além do Tempo e A Vida da Gente, também diagnosticado com a enfermidade.

De acordo com a médica cardiologista Karol Medina, a miocardiopatia hipertrófica é uma doença hereditária, ou seja, geneticamente determinada. “Não se adquire a doença a partir de uma outra pessoa, nem tem relação direta com hábitos de vida inadequados, ao contrário de boa parte das doenças cardiovasculares, como a doença coronariana ou a hipertensão arterial”, explica.

No indivíduo acometido pela miocardiopatia hipertrófica, uma área específica do músculo do coração fica hipertrofiada, a espessura muscular do coração aumenta de forma assimétrica e isso pode ocorrer em diferentes áreas do coração, no septo entre os ventrículos ou no ápice do ventrículo esquerdo (na ponta do ventrículo), conforme a médica.

A cardiologista explica ainda que a enfermidade pode causar uma obstrução à passagem adequada do sangue dentro do coração.

“Isso pode levar a diversos sintomas, como falta de ar, dor no peito (de forma similar à angina), palpitações e até a desmaios, principalmente durante atividades físicas. As mais graves e mais temidas manifestações são as arritmias ventriculares e a chamada morte súbita (parada cardíaca), que podem levar ao óbito”, afirma.

Karol ressalta que uma parte dos pacientes pode não apresentar sintoma algum. Nos atletas jovens, que tem uma grande demanda física, a enfermidade é uma das principais causas de morte súbita, pois, a realização dos exercícios físicos pode deflagrar as arritmias malignas e a morte súbita, segundo ela.

A médica ressalta que atletas não necessariamente têm maior propensão a apresentar a enfermidade, já que se trata de uma herança genética.“Trata-se, sim, do fato de que aqueles já portadores de miocardiopatia hipertrófica, que não tenham sido previamente diagnosticados em avaliações médicas, têm risco de ter morte súbita durante a realização de exercícios físicos mais intensos”, explica.

Colaborou Danrley Pascoal



