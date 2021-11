Febre maculosa: Entenda o que é a doença e quais os sintomas

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) informou que o Estado não registrou casos de febre maculosa no ano de 2021.

A febre maculosa é uma doença infecciosa aguda, ou seja, aparece em poucos dias e pode se tornar mais grave com o passar do tempo. É causada pela bactéria R.rickettsii, que é transmitida geralmente por carrapatos encontrados em animais. Os sintomas mais comuns são: quadro febril, cefaleia, dor nas articulações, falta de apetite e disposição.

Nas semanas posteriores ao contágio, é comum o surgimento de manchas vermelhas no corpo, o que explica o termo “maculosa”. No caso do agravamento da doença, o sistema nervoso pode ser comprometido, causando meningites, além de pneumonias e complicações nos rins.

O médico infectologista, professor e pesquisador em virologia da Universidade de Fortaleza (Unifor) Kenny Colares explica que o diagnóstico não é tão fácil de se obter, tendo em vista que essa bactéria é pouco comum na região do Nordeste, sendo mais frequente no Sul e Sudeste.

“Fazer os exames de sangue para obter o diagnóstico é de grande importância. A bactéria é tratada com alguns antibióticos, relativamente simples, que, iniciados precocemente, reduzirão bastante as chances de complicações da doença”, afirma Colares.

As formas de prevenção giram em torno, principalmente, do cuidado no contato com a natureza e os animais, utilizando roupas mais longas e claras e sapatos fechados, para evitar a aproximação de carrapatos, além de usar repelente de insetos.

O professor da Unifor comenta ainda que não é uma das doenças mais comuns enfrentadas no momento, mas que é de suma importância manter a atenção para evitar o contágio e a desinformação sobre o assunto.

Curso de capacitação para profissionais da saúde em Itapipoca

A Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), por meio da Coordenadoria de Vigilância Ambiental e Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (Covat), realizou um curso de capacitação, entre os dias 8 e 11 deste mês. O treinamento teve como foco os cuidados com doenças causadas por parasitas aos Agentes de Combates a Endemias (ACEs) e aos profissionais de saúde da região de Itapipoca.

A responsável técnica do Laboratório de Vetores, Reservatórios e Animais Peçonhentos da Sesa, Nayara Pisivan, relatou que o curso contou com materiais teóricos e atividades práticas que enfatizavam os conceitos sobre febre maculosa e as orientações importantes sobre coleta, manuseio e envio de potenciais vetores.

O treinamento abrangeu os municípios de Amontada, Miraíma, Trairi, Tururu, Uruburetama e Umirim. Além disso, contou com a participação de 30 profissionais selecionados pelos gestores das regiões para participar da capacitação.

