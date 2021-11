Distrito Federal anuncia Dia D de vacinação contra covid-19

O governo do Distrito Federal (GDF) anunciou nesta quarta-feira (10) a realização, ainda neste mês, do Dia D da vacinação contra a covid-19 em todas as regiões da capital do país. A mobilização foi marcada para o próximo dia 20.

Equipes da Secretaria de Saúde farão uma busca ativa de pessoas que ainda não se vacinaram. Segundo dados do GDF, 257,7 mil pessoas na capital ainda não procuraram os postos para receber a primeira dose de vacina.

A busca ativa será realizada em locais de grande circulação, como feiras populares e estações de transporte público, como a Estação Central do Metrô e a Rodoviária do Plano Piloto, na região central da cidade.

De acordo com o GDF, as equipes de saúde mostrar à população sobre a importância de buscar a imunização contra a covid-19 para se proteger da doença e contribuir no combate à pandemia.

Os profissionais vão orientar as pessoas que ainda não se vacinaram ou não concluíram o ciclo a buscar os postos de vacinação mais próximos.

Os postos ficarão abertos para aplicar a primeira e a segunda doses, para quem ainda não concluiu o ciclo de imunização, bem como a dose de reforço, no caso de idosos e profissionais de saúde. Nesses locais, também será aplicada a primeira dose da vacina em adolescentes.

Atualmente, 74,11% da população (2,2 milhões de pessoas) tomaram a primeira dose da vacina e 58% (1,7 milhões de pessoas), a segunda dose, ou dose única.

