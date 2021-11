Rio antecipa 2° dose da vacina Pfizer para quem tem 17 anos ou mais

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro anunciou a antecipação da segunda dose da vacina da Pfizer contra a covid-19 para pessoas com 17 anos ou mais. O intervalo entre as duas doses para esse público foi reduzido de 12 semanas para a partir de 21 dias.

Na semana passada, o município já tinha reduzido o intervalo de vacinação entre as duas doses da Pfizer para quem tem 20 anos ou mais.

Doses de reforço

A cidade do Rio também continua imunizando idosos com a dose de reforço. Amanhã (9) serão os homens com 62 anos ou mais. Na quarta-feira (10), será feita uma repescagem para quem tem 62 anos ou mais, de ambos os sexos.

O calendário segue na quinta-feira (11), com as mulheres com 61 anos ou mais; na sexta-feira (12), com os homens com 61 anos ou mais; e no sábado (13), com repescagem para ambos os sexos.

*Sob supervisão de Vitor Abdala

