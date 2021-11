Anvisa recebe novas ameaças por vacinação de crianças contra covid-19

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) voltou a receber ameaças por causa da possibilidade de autorização da vacinação de crianças contra a covid-19.



Na semana passada, diretores da agência já tinham sido ameaçados por esse motivo.



Segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira (3) pela Anvisa, as novas ameaças foram enviadas por meio de correspondência eletrônica na última sexta-feira (29/11). A mensagem foi direcionada a diretores e servidores da agência.



Assim como nas ameaças anteriores, a Anvisa informou que acionou as autoridades responsáveis, como o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, para investigar o caso e tomar as providências cabíveis em relação aos responsáveis.



O tema chamou a atenção na semana passada quando a autoridade sanitária dos Estados Unidos (FDA) aprovou o uso da vacina do consórcio Pfizer-BioNTech em pessoas com idade entre 5 e 11 anos.



Também na última semana, a Pfizer informou que entraria com solicitação junto à Anvisa para viabilizar a aplicação do imunizante em crianças dessa faixa etária. A agência reguladora informou, porém, que tal requerimento ainda não foi encaminhado.

