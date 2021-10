USP planeja realizar 1° transplante de rim de porco para humano no Brasil

Após o sucesso do transplante de rim de porco para humano nos EUA, a USP pretende colocar em prática o estudo semelhante no Brasil; os pesquisadores brasileiros também almejam tornar possível transplantar o coração, a pele e a córnea do porco ao ser humano

Após o transplante do rim de um porco para um ser humano ser realizado com sucesso nos Estados Unidos, os pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) anunciaram um estudo semelhante ao feito e pretendem fazer os primeiros testes do procedimento no Brasil em até dois anos, caso consigam investimento para construir um criadouro biosseguro.

O estudo brasileiro é coordenado por Silvano Raia, pioneiro do transplante de fígado na América Latina e está sendo realizado há quatro anos no Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e Células Tronco da USP. Assim como no experimento americano, a pesquisa brasileira consiste na modificação dos genes do porco para que o órgão do animal não sofra rejeição do organismo humano.

No procedimento, os primeiros filhotes de porco serão gerados em um biotério comum da USP e, depois disso, os testes pré-clínicos serão executados em perfusão isolada – um sistema que permite manter a preservação de órgãos desde a coleta do doador até o transplante. Caso obtenham sucesso no experimento, os pesquisadores brasileiros também pretendem futuramente tornar possível transplantar o coração, a pele e a córnea do porco ao ser humano.

Transplante de animal para ser humano: por que os porcos?

De acordo com o coordenador do estudo brasileiro, os suínos foram escolhidos por terem uma fisiologia digestiva e circulatória muito parecida com a do humano, além de possuírem um tempo de gestação mais curto e serem prolíferos – se reproduzem em grande quantidade. Além disso, caso o transplante fosse realizado em um porco comum sem os genes modificados, a rejeição seria mediata, causando trombose e necrose.

