Covid-19: Brasil registra 19,4 mil casos e 699 mortes em 24h

Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde do Brasil registraram 19.438 casos de covid-19 e 699 mortes em decorrência da doença. Os dados estão no balanço diário do Ministério da Saúde, divulgado nesta sexta-feira (24).

Com os novos diagnósticos de covid-19 confirmados, o total de pessoas contaminadas desde o início da pandemia chegou a 21.327.616.

Ainda há 407.545 casos em acompanhamento. O nome é dado a casos ativos de pessoas que tiveram o diagnóstico confirmado e estão sendo atendidas por equipes de saúde ou se recuperando em casa.

Com as novas mortes, a soma de pessoas que perderam a vida para a doença alcançou 593.663 pessoas.