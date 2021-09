Covid-19: Rio de Janeiro retoma vacinação de adolescentes

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio Janeiro (SMS) retoma hoje (8) a vacinação contra a covid-19 de adolescentes, com a aplicação da primeira dose em meninas de 15 anos. O dia de amanhã (9) foi reservado para o mesmo grupo e os meninos de 15 anos poderão iniciar a imunização na sexta-feira (10).

A retomada ocorre após a entrega, pelo Ministério da Saúde, de 35.832 doses do imunizante da fabricante norte-americana Pfizer para as primeiras doses na segunda-feira (6). A vacina da Pfizer é a única que já tem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a aplicação no público entre 12 e 17 anos.

A repescagem para a primeira dose ocorre para pessoas a partir de 25 anos, gestantes, puérperas, lactantes e deficientes a partir dos 12 anos de idade. Para a repescagem, a Secretaria de Saúde sugere que se compareça aos postos de vacinação na parte da tarde.

Ontem, devido ao feriado de 7 de setembro, não houve vacinação na cidade. Segundo a secretaria, as datas para aplicação da primeira dose nos adolescentes de 14 a 12 anos só serão divulgadas quando o Rio receber mais vacinas da Pfizer.

O painel de vacinação da prefeitura aponta que 77,9% da população total da cidade receberam a primeira dose e 42% estão com o esquema vacinal completo contra a covid-19, com duas doses da AstraZeneca, CoronaVac ou Pfizer ou com a dose única da Janssen.

No recorte do público-alvo da campanha de vacinação, de pessoas com 12 anos ou mais, são 91% com a primeira dose e 48,9% com a imunização completa.

