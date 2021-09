Covd-19: Rio aplica 2ª dose da Pfizer em quem tem 50 anos ou mais

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio de Janeiro anunciou que começa amanhã (21) a aplicar a segunda dose da vacina da Pfizer contra a covid-19 em pessoas com 50 anos de idade ou mais. Esse grupo terá intervalo de 21 entre a primeira dose e a segunda.

A partir de amanhã, 21/09, todas as pessoas com 50 anos ou mais que tomaram a primeira dose da vacina da Pfizer na cidade do Rio terão o intervalo para a segunda dose reduzido para 21 dias ou mais.@Prefeitura_Rio pic.twitter.com/Hwq9L6vkGb