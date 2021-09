DF anuncia vacinação de jovens de 13 anos a partir de terça-feira

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, anunciou neste sábado (18) que, a partir da próxima terça-feira (21), jovens de 13 anos poderão receber a primeira dose da vacina contra a covid-19. A imunização do grupo contrataria recomendação feita pelo Ministério da Saúde, que pede que apenas adolescentes com comorbidades ou privados de liberdade sejam imunizados.

A pasta cita, entre outros argumentos, o fato de que os benefícios da vacinação de adolescentes sem comorbidades ainda não estão claramente definidos. Atualmente, apenas a vacina da Pfizer/Biontech tem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso em adolescentes a partir de 12 anos.

Além dos adolescentes, o DF também vai começar a aplicar a dose de reforço para idosos que vivem em instituições de longa permanência.

Respaldo

A exemplo de outros estados brasileiros que seguem com a vacinação de adolescentes, Ibaneis argumenta que a decisão de imunizar o grupo tem respaldo técnico de instituições representativas. Entre elas, o governador cita o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) e a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

“E também da Anvisa, órgão regulador que autorizou a vacinação contra covid-19 em adolescentes de 12 a 17 anos com o imunizante da Pfizer”, completou ele, em texto divulgado nas redes sociais.

Balanço

O governador comemorou o atual momento, com o número de vacinados no DF ultrapassando 2,1 milhões de pessoas. “Estamos caminhando para concluir a imunização de toda a população vacinável. Isso é importante para dar mais segurança no que diz respeito à variante Delta que está chegando por aí”, afirmou.

Segundo a secretaria de saúde, o Distrito Federal tem 42.539 adolescentes com 13 anos. Com relação a idosos que vivem em instituições de longa permanência, 1.090 já receberam duas doses da vacina e estão aptos a receber a dose de reforço.

Até o momento, o DF já imunizou 2.124.079 pessoas com a primeira dose, 1.032.661 com a segunda dose e 56.964 com dose única. Entre o público adolescente, já foram vacinadas 116.174 pessoas.

