Covid-19: Brasil registra 30.891 casos e 753 mortes em 24 horas

O Ceará tem um total de 2.696.893 pessoas que completaram a imunização contra a Covid-19 (duas doses de AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer ou dose única da Janssen). A quantidade equivale a 29,35%* da população, de um total de 9,1 milhões de pessoas que residem no Estado.

Em relação à primeira dose (D1), mais de cinco milhões de pessoas receberam a vacina, contabilizando 61,15% da população do Estado. As informações são da plataforma Vacinômetro, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), consolidadas às 17 horas dessa quarta-feira, 8.

As estimativas da quantidade populacional são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A plataforma ainda mostra que, nas últimas 24 horas, mais de 28 mil pessoas receberam a D1, 40 mil a D2 e nenhuma a dose única. O Ceará ultrapassou a marca de oito milhões de doses aplicadas nessa quarta-feira, 8, em sete meses da campanha de vacinação contra a doença, iniciada em 18 de janeiro.

LEIA MAIS | Vacinas da Pfizer e da AstraZeneca neutralizam variante Delta após 2ª dose

+ Morre 1ª pessoa com variante Delta do coronavírus no Ceará

No levantamento dos imunizantes que chegaram ao Ceará, por meio do Plano Nacional de Imunização (PNI), coordenado pelo Ministério da Saúde, mais de nove milhões de vacinas foram entregues ao Estado e foram distribuídas aos 184 municípios. A população vem sendo contemplada com doses das vacinas CoronaVac/Instituto Butantan, AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech e Janssen/Johnson&Johnson — esta última utiliza apenas uma dose de aplicação para imunização contra o vírus.

O Ceará recebeu no início da noite desta quinta-feira, 9, mais de 141 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Foram 52.638 doses da Pfizer/BioNTech, que serão utilizadas na primeira dose (D1), e 88.800 doses da CoronaVac/Instituto Butantan, que serão destinadas para aplicação da D1 e D2. A chegada das duas remessas foram divulgadas pelo governador do Ceará, Camilo Santana (PT), em publicação nas redes sociais.

O Ceará recebeu nesta quinta-feira mais 141.438 doses de vacinas contra a Covid. Foram dois lotes, um com 52.638 doses da Pfizer, que serão utilizadas para D1; e outro com 88.800 da CoronaVac (D1 e D2). (cont) pic.twitter.com/94eguvW0Q6 — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) September 9, 2021

Confira os números da vacinação no Ceará

Total de doses aplicadas: 8.315.377

Total de D1 aplicadas: 5.618.484

Total de D2 aplicadas: 2.540.191

Total de doses únicas aplicadas: 156.702

Campanha de vacinação

Na campanha de vacinação contra a Covid-19 no Estado, todos os municípios cearenses já começaram a vacinar a população em geral. A nova etapa da campanha acontece de forma escalonada por ordem decrescente de idade, a partir dos 59 anos. Para receber a vacina, as pessoas devem estar devidamente cadastradas na plataforma Saúde Digital, da Sesa.

LEIA MAIS | Passo a passo: como se cadastrar para a vacinação contra a Covid-19 no Ceará

+ Fortaleza começa aplicação de 3ª dose da vacina contra Covid-19 nesta quarta-feira, 8

O total de 85 municípios iniciaram a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos. Em Fortaleza, adolescentes de 12 anos começaram a ser vacinados com a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 na última terça-feira, 7. A vacinação na Capital teve início no dia 26 de agosto. Até hoje, 944.272 fortalezenses completaram o esquema vacinal contra a doença.

Veja os números de vacinados por grupo prioritário no Estado**

- Profissionais de Saúde (fase 1)

Dose 1 (D1): 259.196 (102%)

Dose 2 (D2): 241.898 (87%)

Dose Única (DU): 123

- Idosos institucionalizados (fase 1)

Dose 1 (D1): 2.198 (108%)

Dose 2 (D2): 2.169 (107%)

Dose Única: 0

- Indígenas (fase 1)

Dose 1 (D1): 19.922 (95%)

Dose 2 (D2): 19.623 (94%)

- Idosos > 75 anos (fase 1)

Dose 1 (D1): 375.106 (108,78%)

Dose 2 (D2): 360.720 (104,33%)

Dose Única: 141

- Deficientes institucionalizados (fase 1)

Dose 1 (D1): 620 (148,28%)

Dose 2 (D2): 619 (138%)

Dose Única: 0

- Idosos entre 70 e 74 anos (fase 2)

Dose 1 (D1): 240.390 (108,05%)

Dose 2 (D2): 221.182 (99,17%)

Dose Única (DU): 138

- Idosos entre 65 e 69 anos (fase 2)

Dose 1 (D1): 272.302 (98,36%)

Dose 2 (D2): 269.382 (93,76%)

Dose Única (DU): 247

- Idosos entre 60 e 64 anos (fase 2)

Dose 1 (D1): 339.487 (99%)

Dose 2 (D2): 310.951 (79%)

Dose Única: 651

- Povos e comunidades quilombolas (fase 2)

Dose 1 (D1): 14.863 (101%)

Dose 2 (D2): 13.847 (86%)

Dose Única: 79

- Trabalhadores da Força de Segurança, Salvamento e Forças Armadas (fase 2)

Dose 1 (D1): 32.729 (111%)

Dose 2 (D2): 24.403 (61%)

Dose Úncia: 124

- Gestantes, Puérperas e Comorbidades (fase 3)

Dose 1 (D1): 59.349 (93%)

Dose 2 (D2): 36.915 (51%)

- PCD e Comorbidades (Fase 3)

Dose 1 (D1): 423.446 (82%)

Dose 2 (D2): 313.948 (43%)

Dose Única: 2.098

- Trabalhadores da Educação (Fase 4)

Dose 1 (D1): 175.472 (99%)

Dose 2 (D2): 140.914 (17%)

Dose Única: 437

- Trabalhadores Portuários (Fase 4)

Dose 1 (D1): 2.978 (133%)

Dose 2 (D2): 627

Dose Única: 2

- Trabalhadores Transporte Aéreo (Fase 4)

Dose 1 (D1): 1.641 (96%)

Dose 2 (D2): 1.665 (79,13%)

Dose Única: 2

*A Sesa destacou que os dados oscilam negativamente em relação aos dias anteriores por consequência de ajustes nas planilhas enviadas pelos municípios.



**As porcentagens da vacinação da população cearense são definidas com base em metas estabelecidas pela Secretaria Estadual da Saúde do Ceará (Sesa) para cada público prioritário. As taxas de aplicação correspondem às doses que já foram distribuídas. Mediante o envio de lotes de vacinas pelo Ministério da Saúde (MS), as doses dos imunizantes são distribuídas aos municípios proporcionais às estimativas populacionais de cada grupo prioritário (meta).259.285



Tags